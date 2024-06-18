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СМИ: В Киеве неизвестный расстрелял казахского оппозиционера
18.06.2024 15:12 Раиса Вовк

СМИ: В Киеве неизвестный расстрелял казахского оппозиционера

В Киеве неизвестный совершил нападение на водителя припаркованного авто, открыв по нему огонь из оружия. Полиция ищет нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В столичную полицию линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. В адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. В полиции уточнили, что женщина не получила ранений.

"На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", - сообщают правоохранители. 

Позже РБК-Украина удалось выяснить, неизвестный в Шевченковском районе столицы выстрелил в казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, который известен своей критикой властей Казахстана. 

На данный момент известно, что Садыков выжил, но находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом журналистам Страны сообщили правоохранители.

Из-за большого резонанса, на место приезжал и глава полиции области Андрей Небытов. По данным источников, киллер стрелял в голову, используя глушитель. 

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