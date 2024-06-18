



В ООН объявили об ущербе экологии из-за войны между Израилем и ХАМАСом

Война между Израилем и ХАМАСом в Газе привела к "беспрецедентному загрязнению" почвы, воды и воздуха в регионе.



Об этом говорится в докладе ООН.



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Уточняется, что разрушены канализационные системы. Также окружающая среда загрязнена обломками от взрывных устройств. Согласно докладу, война обратила вспять едва заметный прогресс в улучшении систем опреснения и очистки сточных вод в регионе. А из-за взрывных устройств, по версии ООН, осталось около 39 млн тонн мусора.



"Все это наносит серьезный вред здоровью людей, продовольственной безопасности и устойчивости Газы", - сказала исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.