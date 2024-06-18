



Немцы хотят превзойти американскую систему HIMARS

Немецкая и американская оборонные компании Rheinmetall и Lockheed Martin разрабатывают усовершенствованную РСЗО GMARS, которая концептуально перекликается с идеей систем HIMARS. Однако немецкая система, обеспечит использование боеприпасов с радиусом действия в 400 километров и сможет выпускать до 12 ракет. Шасси HX 8x8 Rheinmetall. Также сообщается, что сейчас разрабатываются новые ракеты с радиусом до 700 километров.



На решение о разработке GMARS оказало большое влияние то, как Украина использует свои РСЗО HIMARS в войне против российских войск. "Это одна из самых эффективных систем в украинских вооруженных силах", — подчеркивает генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, компания уже ведет переговоры с пятью потенциальными странами-покупателями, а первая система GMARS может быть поставлена уже в середине 2025 года.



