Смертельный хадж: в Мекке трупы лежат на улицах

Сильнейшая жара собрала свой жестокий урожай среди мусульманских паломников. В Саудовской аравии ежегодный хадж превращается в настоящую трагедию. Многие паломники падают замертво от перегрева и обезвоживания. Картина усугубляется невероятным количеством мусора.

Is this the level of service the Saudi regime boasts about providing to the pilgrims?#Hajj #SaudiArabia #Pilgrims #Healthcare #Neglect #HumanRights #MedicalCare #Responsibility pic.twitter.com/z4c8qACYZa