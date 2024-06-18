



В Праге метро и трамваи встали из-за подозрительного багажа

Днем, 18 июня, в центре Праги остановили работу две линии метро и пять трамваев.



Об этом сообщила чешская газета Idnes.



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Причиной происшествия послужили подозрительные чемоданы, оставленные без присмотра.



На место происшествия прибыли правоохранители и саперы. Район был оцеплен. В ходе осмотра было установлено, что багаж угрозы не представляет. Вскоре работа метро и трамваев была возобновлена.