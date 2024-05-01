



Ребенок пожаловался на монстров в стене: находка поразила родителей

Трехлетняя жительница Северной Каролины Сейлор Клас пожаловалась родителям на то, что в стене ее комнаты обитают монстры.



По данным ВВС, взрослые, как на странно, списали все на яркое детское воображение.



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Чтобы успокоить ребенка, они все же решили проверить, что же в стене так пугало девочку. Находка их поразила.



Как выяснилось, у них завелись медоносные пчелы, которые обитали прямо над комнатой ребенка. К ним в дом пришел пчеловод, который отковырял кусок стены, заметив там улей.



"Они выплеснулись, как из фильма ужасов", - призналась мама перепуганной девочки.



Этот вид пчел в США считается защищенным, потому их пришлось аккуратно переселить в другое убежище. Пчеловод извлек около 45 кг соток. А переместить ему удалось порядка 60 тысяч насекомых. Эти "монстры" за время своего обитания в доме успели нанести ущерб электропроводке на 20 тысяч долларов.