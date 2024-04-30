



Под домом Геринга нашли скелеты без рук и ног

Археологи сделали открытие во время раскопок в Волчьем логове в Польше, которое когда-то было штаб-квартирой Геринга.

Под домом Германа Геринга были обнаружены скелеты без рук и ног, а также скелет младенца.



Немецкие и польские археологи сделали это открытие во время раскопок в Волчьем логове в Польше — комплексе бункеров, который когда-то служил штабом для ближайшего окружения Адольфа Гитлера.



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Под деревянным полом дома маршала авиации, примерно в 10 см под землей, группа обнаружила останки человеческого черепа. Дальнейшие раскопки выявили пять скелетов: троих взрослых, подростка и младенца.



У всех пяти тел отсутствовали руки и ноги, что побудило польскую прокуратуру начать расследование того, были ли они жертвами военных преступлений нацистов.



Экскаваторы не обнаружили никаких следов одежды или украшений, что позволяет предположить, что тела жертв были разграблены и раздеты догола перед тем, как их похоронили.



Октавиан Бартошевский, один из исследователей, подозревает, что тела были захоронены после того, как дом был построен, поскольку останки находились под трубами.



"Те, кто прокладывал трубы, должны были обнаружить человеческие останки", — сказал он журналу Spiegel. "Мы были в полном шоке".

