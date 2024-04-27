



США создадут новый самолет судного дня: заключен контракт

Военно-воздушные силы США заключили с компанией Sierra Nevada Corporation контракт разработку нового самолета судного дня.



По данным информационного агентства Reuters, на строительство преемника E-4B выделено 13 млрд долларов в рамках проекта Resvivable Airborne Operations Center (SAOC).



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Ожидается, что работы, которые будут проводиться в Колорадо, завершатся в 2036 году. Предполагается, что система вооружения будет состоять из закаленного и модифицированного коммерческого реактивного двигателя.



На вооружении США сейчас четыре E-4B, при чем один из них находится в состоянии боевой готовности. Ожидается, что срок эксплуатации истечет в начале 2030-х годов.