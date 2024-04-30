



Польша официально запросила размещение ядерного оружия США

Польша объявила о своем решении присоединиться к программе Nuclear sharing, и официально запросила размещение американского ядерного оружия на своей территории, подав соответствующую заявку.



Об этом сообщил заместитель министра обороны Павел Залевский в эфире польского телевидения во вторник, 30 апреля.



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"Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней участвуют Бельгия, Италия, Германия, и Польша заявила о своей готовности к участию в этой программе", – пояснил он.



Впервые о заявлении о размещении ядерного оружия в Польше прозвучало в еще в прошлом году из уст тогдашнего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Он заявлял, что Польша хотела бы присоединиться к программе ядерного обмена между странами НАТО.



И вот буквально на днях президент Польши Анжей Дуда заявил, что готов пойти на размещение на территории страны американского ядерного оружия. Однако такая идея была раскритикована премьер-министром Дональдом Туском.

