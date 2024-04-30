



Франция в следующем месяце введет новые санкции против Ирана

Во время встречи с министром иностранных дел Исраэлем Кацем в Иерусалиме главный дипломат Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция будет настаивать на новых санкциях против Ирана на следующем заседании Совета управляющих МАГАТЭ в мае.



"Мы будем работать изо всех сил на встрече МАГАТЭ в следующем месяце, чтобы ввести санкции против Ирана в отношении его ядерного оружия, ракет и БПЛА, чтобы доказать, что давление растет", — говорит Сежурне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Все международные кризисы теперь снова приведут к стремлению к обладанию ядерным оружием, в том числе диктаторским или нестабильным странам", — продолжает министр иностранных дел Франции. "Нам необходимо остановить это, мы все единодушны по иранской ядерной проблеме".



Сежурне также согласен с Кацем в том, что за нападениями ХАМАСа, "Хезболлы", шиитских ополченцев и хуситов в Йемене стоит Иран.



Два дипломата также обсуждают возможное дипломатическое урегулирование, направленное на прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой", санкции против Ирана в Европейском Союзе и "усилия по предотвращению признания палестинского государства".

