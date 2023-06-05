



В геноме людей от древних обезьян осталось больше, чем принято считать

Приматов сейчас насчитывается более 500 видов, и до недавнего времени были известны геномы лишь менее 10% из них. В новом исследовании Немецкого центра изучения приматов Лейбница (DPZ) описаны более 800 геномов, принадлежащих 233 видам приматов. В итоге удалось выявить 4,3 млн генетических вариантов, которые есть у приматов и также попадаются в геномах людей.



“Нужно уточнить, что у одного и того же гена может быть много вариантов, поэтому не стоит удивляться такому большому их числу”, – объясняют авторы исследования. “Речь идёт именно о генах, то есть о последовательностях ДНК, кодирующих белки. Примерно 98,7% этих вариантов никаких неудобств приматам не доставляют. Скорее всего, не доставляют они неудобств и людям”.



В ходе исследования удалось определить некоторые особенности в геноме, которые имеют отношение к развитию мозга и возникли еще у общего предка людей, человекообразных и широконосых обезьян (или обезьян Нового света — к ним относятся, например, игрунки, капуцины и ряд других). То есть какие-то генетические свойства, которые в дальнейшем дали человеку преимущество, возникли у приматов довольно давно, ещё до появления собственно рода Homo. Но следует учитывать, что преимущества эти, может быть, и необходимы, но недостаточны, чтобы сделать обезьяну человеком. Кроме того, “человеческие” генетические особенности, хотя и возникли очень давно, не обязательно работали у предков-обезьян так, как у человека.



Попутно оказалось, что у неандертальцев исчезли многие генетические черты, которые сохранились у современных обезьян и у Homo sapiens.



Исследователи искали генетические свойства, которые могли бы объяснить появление социальности у приматов. Социальность развивалась у них постепенно, и лишь у немногих видов возникла по-настоящему сложная, многоуровневая социальная жизнь, когда в пределах одной большой группы есть группы поменьше, и когда есть свои правила общения в маленькой группе и в группе большой. Так живут, в частности, ринопитеки – азиатские мартышки. Одна большая группа ринопитеков может насчитывать сотни особей, которые распределяются по более мелким семейным кланам.



Сравнивая их гены с генами более или менее близких эволюционных родственников, исследователи пришли к выводу, что ринопитеки произошли от неких предков, чья социальная жизнь была намного проще – они жили небольшими семейными группами, в которых верховодит главный самец или главная пара самца с самкой так, как сейчас живут многие современные приматы.



Усиление же социальности случилось вместе с изменениями в нейрохимии мозга, точнее, в генах, отвечающих за синтез дофамина и окситоцина. Оба нейромедиатора имеют отношение к обработке социальных сигналов. Генетические изменения, которые, по-видимому, сделали ринопитеков сложносоциальными, случились около 6 млн лет назад, во время очередных климатических изменений. Ученые предполагают, что общее похолодание благоприятствовало тем обезьянам, которые “смогли переступить через гаремно-семейные интересы и наладить нормальные отношения с соседними семьями”.



“Если ты умеешь сотрудничать с разными другими семьями, то тебе проще искать еду и предупреждать нападения хищников, соответственно, у вас у всех больше вероятности выжить”, – объясняют ученые.



То есть социальность приматов вполне могла усложняться из-за похолодания. Но тут неизбежно возникают вопросы, у всех ли приматов она так развивалась, и какие еще факторы могли способствовать усложнению социальной жизни.



“Возможно, дальнейшие геномные изыскания добавят новые данные – в конце концов, еще далеко не все геномы приматов прочитаны”, – надеются исследователи.