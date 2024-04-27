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Не завтракаете? Возможно это путь к инсульту
27.04.2024 06:30 MIGnews.com

Не завтракаете? Возможно это путь к инсульту

Врачи постоянно занимаются исследованием причинно-следственных связей жизненных привычек человека  с такими внезапными заболеваниями как инсульт, инфаркт и т.д.

Так, относительно недавно было установлено, что бессистемный частый отказ от завтрака увеличивает риск инсульта, а поздние ужины после 20:00 ведут к инфарктам

Пропуск завтрака из-за нехватки времени или стресса вызывает в организме выработку гормона кортизола, который запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек. Если интервальное питание осознанно, такого не происходит.
 

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