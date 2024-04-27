



Не завтракаете? Возможно это путь к инсульту

Врачи постоянно занимаются исследованием причинно-следственных связей жизненных привычек человека с такими внезапными заболеваниями как инсульт, инфаркт и т.д.



Так, относительно недавно было установлено, что бессистемный частый отказ от завтрака увеличивает риск инсульта, а поздние ужины после 20:00 ведут к инфарктам



Пропуск завтрака из-за нехватки времени или стресса вызывает в организме выработку гормона кортизола, который запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек. Если интервальное питание осознанно, такого не происходит.

