



В Египте нашли древние мумии женщин с татуировками

Американские археологи нашли в Египте мумии женщин с татуировками на теле.

По данным Live Science, раскопки проводились в древнем поселении Дейр-эль-Медина.

На телах мумий были выявлены тату, изображавшие древнего божества Беса - покровителя семьи и защитника женщин во время родов.

"Чтобы обнаружить татуировки на теле, нужно снять весь материал с мумии, но мы этого делать конечно же не стали. Единственным вариантом в этом случае остается только надежда на то, что можно найти мумию в разграбленной гробнице, где до нас уже эту мумию раскрыли. Именно так мы смогли увидеть на обнаженной коже оставшиеся после 3 тысячелетий следы татуировок на женских телах", — отметила Энн Остин из Университета штата Миссури в Сент-Луисе.

По мнению ученых, эти тату были что-то вроде амулета во время родов и в послеродовой период.