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В ближайшие 5 лет появятся телефоны с самовосстанавливающимся дисплеем
14.10.2023 05:31 Дара Киевская

В ближайшие 5 лет появятся телефоны с самовосстанавливающимся дисплеем

В ближайшие 5 лет на рынке электроники появятся смартфоны с дисплеями, которые смогут самостоятельно восстанавливать полученные повреждения.

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на аналитические данные компании CCS Insight.

В докладе о технологических трендах эксперты компании утверждают, что дисплеи нового поколения будут покрыты наночастицами. Данная инновация позволит смартфонам самостоятельно затягивать царапины и другие незначительные дефекты и повреждения. 

Согласно прогнозам, к 2028 году экраны с подобными функциями станут обыденностью. Также отмечается, что не стоит ожидать "чудес". Полностью разбитый экран сам собой не восстановится: технология сможет исправлять лишь небольшие дефекты по типу царапин и потертостей. 

 

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