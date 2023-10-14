



В ближайшие 5 лет появятся телефоны с самовосстанавливающимся дисплеем

В ближайшие 5 лет на рынке электроники появятся смартфоны с дисплеями, которые смогут самостоятельно восстанавливать полученные повреждения.



Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на аналитические данные компании CCS Insight.



В докладе о технологических трендах эксперты компании утверждают, что дисплеи нового поколения будут покрыты наночастицами. Данная инновация позволит смартфонам самостоятельно затягивать царапины и другие незначительные дефекты и повреждения.



Согласно прогнозам, к 2028 году экраны с подобными функциями станут обыденностью. Также отмечается, что не стоит ожидать "чудес". Полностью разбитый экран сам собой не восстановится: технология сможет исправлять лишь небольшие дефекты по типу царапин и потертостей.



