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Уникальное открытие: на побережье ОАЭ найден христианский монастырь
04.11.2022 01:22 Алина Груднева

Уникальное открытие: на побережье ОАЭ найден христианский монастырь

Археологи обнаружили на побережье ОАЭ христианский мужской монастырь, построенный еще до ислама.

 
По данным Sky News, он является частью города Умм-аль-Кувейн на острове Синия. 
 
По словам археологов, углеродная датировка образцов фундамента показала, что монастырь был создан в начале VI – середине VII в. н.е. А ислам стал распространенным лишь в VII веке.
 
В монастыре было несколько комнат, печь для выпечки, купель для крещения, алтарь. В здании рядом с храмом было четыре комнаты. 

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