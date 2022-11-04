



Уникальное открытие: на побережье ОАЭ найден христианский монастырь

Археологи обнаружили на побережье ОАЭ христианский мужской монастырь, построенный еще до ислама.

По данным Sky News, он является частью города Умм-аль-Кувейн на острове Синия.

По словам археологов, углеродная датировка образцов фундамента показала, что монастырь был создан в начале VI – середине VII в. н.е. А ислам стал распространенным лишь в VII веке.

В монастыре было несколько комнат, печь для выпечки, купель для крещения, алтарь. В здании рядом с храмом было четыре комнаты.