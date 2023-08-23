



Ученые создали унитаз, который не надо мыть

Исследователи создали уникальный унитаз, который не нуждается в уборке — на нем буквально ничто не может задержаться, пишет Daily Mail.



В новом исследовании ученые из Китайского университета науки и технологий Хуачжун создали унитаз, напечатанный на 3D-принтере. Данная конструкция оказалась настолько скользкой, что она не требует дополнительных усилий, чтобы ее очистить.



На первый взгляд конструкция выглядит как любой другой унитаз. Но дело в том, что ученые создали его из сложной комбинации пластика и песчинок, которые отталкивают воду. Тесты показали, что материал настолько скользкий, что поддельные фекалии, йогурт и даже китайская рисовая каша не смогли остаться на поверхности и соскальзывали.



По словам авторов исследования, разработка нового метода смыва в унитазе играет важную роль, в особенности в условиях изменения климата и минимизации потребления воды.



Авторы исследования отмечают, что материал для изготовления был сделан из зерен кремнезема и пластика — оба эти материала обладают водоотталкивающими свойствами благодаря своим несбалансированным молекулам. После этого конструкцию покрыли специальным силиконовым маслом, которое действует как дополнительная смазка, а потому еще больше снижает поверхностное натяжение.