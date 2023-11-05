



Ученые создали разлагаемый пластик на основе водорода

Команда ученых из США представила новый вид разлагаемого пластика, разработанного на основе водорода. Этот материал может играть важную роль в уменьшении проблемы загрязнения планеты пластиком.



Исследователи создали серию полимеров, которые состоят всего из двух простых строительных блоков: мягкого и твердого полимеров. Эти блоки содержат водород и имитируют полиолефины, типичные компоненты многих видов пластика. Однако важным моментом является то, что эти новые полимеры могут быть подвергнуты химической переработке.



Процесс создания этого разлагаемого пластика включает соединение двух различных полимеров несколько раз до тех пор, пока они не образуют одну длинную молекулу, называемую мультиблочным полимером. Регулируя количество каждого типа полимера в мультиблочном полимере, ученые могут создавать разнообразные материалы, включая те, которые имеют свойства полиолефинов.



Этот инновационный метод синтеза полимеров позволяет легко разъединять материал на его составные блоки. Это значит, что такие пластики могут быть подвергнуты переработке и повторно использованы.



С увеличением использования пластика, особенно одноразовых изделий, проблемы с его переработкой и накоплением на свалках становятся все более актуальными. Исследователи считают, что их метод может сыграть важную роль в создании более экологичных материалов и продуктов из них.



Вместо использования различных видов пластика для разных целей, этот новый метод позволяет контролировать свойства материалов, меняя количество каждого строительного блока в них. Это может существенно упростить переработку пластика и снизить его негативное воздействие на окружающую среду.



Хотя научное сообщество все еще работает над некоторыми аспектами этого нового материала, его появление признается важным шагом в направлении создания более экологичных пластиков, способствуя уменьшению мировой проблемы пластикового загрязнения.

