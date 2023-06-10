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10.06.2023 21:49 Евгения Маркова

Ученые создали 3D-ручку, которая быстро заживляет раны с помощью особого геля

Ученые из Нанкинского университета разработали технологию PAINT (portable bioactive ink for tissue healing), являющуюся портативными биоактивными чернилами для заживления тканей. Обычная с виду ручка позволит врачам наносить желатиновую субстанцию ​​прямо на раны, способствуя их регенерации.

В основе PAINT – ручка для 3D-печати, содержащая гель альгината натрия и внеклеточные везикулы. Последние естественным образом производятся лейкоцитами для уменьшения воспаления и образования новых кровеносных сосудов в местах повреждений. Препарат выдавливается в надрезы любой формы и размера, а затем в ране стимулируется пролиферация, выработка коллагеновых волокон и иммунный ответ.

В экспериментах на мышах PAINT помогала залечить большие раны буквально за 12 дней, тогда как у других мышей прогресс был значительно меньше.

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