Ученые создали 3D-ручку, которая быстро заживляет раны с помощью особого геля

Ученые из Нанкинского университета разработали технологию PAINT (portable bioactive ink for tissue healing), являющуюся портативными биоактивными чернилами для заживления тканей. Обычная с виду ручка позволит врачам наносить желатиновую субстанцию ​​прямо на раны, способствуя их регенерации.



В основе PAINT – ручка для 3D-печати, содержащая гель альгината натрия и внеклеточные везикулы. Последние естественным образом производятся лейкоцитами для уменьшения воспаления и образования новых кровеносных сосудов в местах повреждений. Препарат выдавливается в надрезы любой формы и размера, а затем в ране стимулируется пролиферация, выработка коллагеновых волокон и иммунный ответ.



В экспериментах на мышах PAINT помогала залечить большие раны буквально за 12 дней, тогда как у других мышей прогресс был значительно меньше.

