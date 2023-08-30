



Ученые обнаружили новую угрозу для астронавтов

Ученые заявили, что иммунная система астронавтов может пострадать из-за влияния микрогравитации. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет портал Space.



В своей работе эксперты изучали влияние невесомости на Т-клетки - разновидность лейкоцитов, называемых лимфоцитами. Именно они играют немаловажную роль в борьбе с болезнями.



В исследовании, которое проводилось на Земле, участвовали восемь здоровых людей. Ученые создали водяную кровать, лежа на которой можно было подумать, что тело пребывает в невесомости. Во время трехнедельного исследования исследователи брали анализы крови у участников через разные промежутки времени.



"Как показало исследование, клетки изменились, уподобившись тем клеткам, которые еще никогда не сталкивались с вирусами и инфекциями. Такое поведение клеток может иметь очень негативные последствия для иммунной системы человека. То есть клетки становились менее способными вести борьбу с болезнями. В то же время, как оказалось, через 21 день клетки адаптировались к невесомости и вернулись практически полностью в свое первоначальное состоянию. Тем не менее у некоторых участников через неделю после окончания исследования снова были обнаружены те же изменения, которые были вызваны невесомостью", - заявили исследователи.



По их словам, изменения в Т-клетках делают иммунную систему астронавтов менее способной противостоять болезням.





