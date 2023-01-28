



У современных людей снизилась температура тела: почему так произошло

"Здоровую" температуру тела медики стали фиксировать с середины XIX века, когда измерения установили ее в пределах от 36,2 до 37,5 °C. С этого времени этот уровень медленно, но закономерно снижается, в среднем, на 0,03 градуса за десятилетие. Новую версию причин этого явления выдвинули медики из Мичиганского университета, занимавшиеся проблемой сепсиса – мощной воспалительной реакции, возникающей из-за тотального распространения инфекции и токсинов организмом. Одно из проявлений сепсиса – необычные изменения температуры тела. Иногда она может молниеносно подпрыгивать до опасного уровня, иногда практически не меняется.



Изменения температуры позволяют предположить развитие процесса и его результат. Учёные решили проверить состояние кишечной микрофлоры у таких больных. Собрав образцы у 116 пациентов, они обнаружили, что изменение температуры во время сепсиса действительно коррелирует с составом бактерий в кишечнике. К примеру, присутствие бактерий из группы фирмикутов было связано с сильным ростом температуры.



Далее были проведены эксперименты с мышами: у животных с нормальным микробиомом кишечника быстро начиналась лихорадка, а грызуны со стерильным кишечником практически не реагировали на сепсис. Также было замечено, что у животных второй группы и нормальная температура тела несколько ниже. Ее понижение наблюдалось после уничтожения нормальной микрофлоры антибиотиками.



Все это указывает на роль, которую играют бактерии кишечника при поддержании определенной температуры тела.