



"Тоадзилла": в Австралии обнаружена жаба-рекордсмен

В тропическом лесу Австралии была обнаружена гигантская тростниковая жаба.



Как сообщает ВВС, размер "монстра" в шесть раз больше средней жабы. Она весит 2,7 килограмма и может побить мировой рекорд. Жабу прозвали "Тоадзилла".



Смотритель парка Кайли Грей впервые заметила огромную амфибию во время патрулирования в Квинсленде. Женщина не могла поверить своим глазам.



"Я никогда не видела ничего такого большого. Она выглядела почти как футбольный мяч с ногами. Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот", - рассказала она.



Грей вместе с командой поймали жабу, чтобы ее взвесить. Они понимали, что животное тяжелое, но не думали, что настолько, чтобы претендовать на рекорд.



Текущий мировой рекорд Гиннеса для самой большой жабы - 2,65 кг - был установлен домашней жабой в Швеции по имени Принсен.