



Так будет честнее: В США предлагают вместо выборов президента проводить лотерею

Для Соединенных Штатов Америки, вероятно, было бы лучше, если бы власть в стране выбирали не во время всенародных выборов, а методом слепой лотереи. Об этом в статье The New York Times написал организационный психолог Уортонской школы Университета Пенсильвании Адам Грант.



“Это может звучать наивно, антидемократически и даже контрпродуктивно, но многочисленные исследования доказали, что избранные таким образом лидеры могут быть даже эффективнее тех, кто победил по стандартной системе”, – убежден Грант, ссылаясь на исследование австралийского психолога Александра Хаслама.



"В Соединенных Штатах мы уже используем версию лотереи для отбора присяжных. Что, если бы мы сделали то же с мэрами, губернаторами, законодателями, судьями и даже президентами?" – задается вопросом автор.



Ссылаясь на исследование Хаслама, он заметил, что эксперименты показали, что лучшие решения принимаются, когда лидера группы выбирают с помощью лотереи, чем когда его выбирают за определенные качества. В частности, исследования показали, что “систематически избранные лидеры могут сорвать групповые цели и утверждать личное превосходство", так как “политики или чиновники, за которых голосует определенная группа людей, начинают испытывать определенное головокружение, собственную избранность и превосходство”.



Грант полагает, что выбор лидеров с помощью лотереи основан на историческом прецеденте в древней Греции, которая является родиной демократии. В частности, в Афинах многих чиновников выбирали путем случайной сортировки, которая проводилась среди пула кандидатов. По его словам, те, кто был избран случайно, обычно не чувствуют достаточной власти, чтобы увлечься ей. В то же время у них наблюдается повышенное чувство ответственности.



"Я ничего не сделал, чтобы заслужить это, поэтому я должен убедиться, что хорошо представляю интересы людей", – объясняет рассуждения таких избранников психолог.



По его словам, Грант предлагал эту идею членам Конгресса США, но они ее отвергли, не поняв, как быть уверенными в достаточной компетентности людей, управляющими государством. Психолог объясняет, что в Древних Афинах это происходило так – кандидаты должны были пройти тест "на способность осуществлять общественные права и обязанности".



"Лотерея также помогла нам избежать худших кандидатов, потому, что люди, наиболее стремящиеся к власти, обычно наименее пригодны для этого", – предполагает ученый.”Такая лотерея дала бы честный шанс выиграть людям, недостаточно раскрученным".



"Она также открыла бы двери людям, не имеющим достаточных связей или богатства, чтобы баллотироваться. Наша несовершенная система финансирования избирательных кампаний позволяет богатым и влиятельным людям покупать свое участие в гонке, не давая людям без денег или влияния попасть в избирательные бюллетени", – отмечает Грант.



При этом, как обращает внимание психолог, исследования показывают, что в среднем "люди, выросшие в семьях с низким уровнем дохода, являются более эффективными лидерами и менее склонны к мошенничеству – они менее склонны к нарциссизму и чувству собственного достоинства". Переход на лотерею также сэкономит много денег, поскольку, например, выборы 2020 года обошлись более чем в 14 миллиардов долларов.



"А если не будет кампании, то не будет и особых интересов, которые предложат помочь ее оплатить. Наконец, отсутствие голосования также означает отсутствие поля для махинаций. Вместо того, чтобы подвергать сомнению точность подсчете миллионов бюллетеней, мы можем наблюдать за лотереей в прямом эфире", – резюмировал Грант.

