



Саблезубые тигры были больше похожи на кошек, чем на ягуаров – исследование

Новое исследование Университета штата Северная Каролина показало, что доисторический саблезубый тигр, возможно, использовал тихое мурлыканье, больше похожее на мурчание домашних кошек, чем на рев современных представителей семейства кошачьих. В исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Journal of Morphology, изучались костные структуры давно вымершего животного.



Кошек, больших и маленьких, ученые делят на две категории. Первая категория, Pantherinai, включает в себя крупных животных, таких как львы и ягуары, а вторая, Felinai, объединяет более мелких зверей, в том числе домашних, а также пум и других диких кошек. В то время как Pantherinae способны рычать, Felinae издают знакомое многим мягкое мурлыканье, поскольку их гортань недостаточно жесткая, чтобы издавать рев. Ученые заметили, что кошки, издающие разные звуки, имеют различные костные структуры, соединяющиеся с используемыми тканями.



“В то время как у людей есть только одна подъязычная кость, у мурлыкающих кошек их девять, связанных меду собой в цепочку, а у рычащих кошек – семь. Недостающие кости расположены в верхней части подъязычной кости, рядом с местом ее соединения с черепом”, – объясняет Эшли Дойч, соавтор исследования.



Согласно исследованию, хотя у саблезубого тигра было всего семь элементов в подъязычной кости, что напоминает структуру Pantherinai, размер и форма больше похожи на кости более мелких мурлыкающих кошек. Наличие костной структуры, столь характерной для мурчащих кошек, заставило исследователей задаться вопросом, мог ли саблезубый тигр мурлыкать, а не рычать.



“Наиболее вероятно, что размер подъязычной кости играет роль в высоте голоса. Хотя саблезубый тигр был не таким крупным, как современные животные, его подъязычные кости значительно больше, чем у любого из ныне живущих его родственников, поэтому у них была более глубокая вокализация, чем у тигров и львов”, – считают ученые.