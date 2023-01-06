



"Ростех" начнет производство новых систем борьбы с БПЛА

Россия намерена начать серийное производство новых систем радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками.



Об этом сообщает "Ростех".



"В течение одного-двух месяцев планируется завершить испытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА", — сказано в заявлении.



Уточняется, что предприятия наращивают темпы и объемы производства вооружений и военной техники, в частности, транспортных вертолетов и прошедших модернизацию истребителей, а также бомбардировщиков, ракетоносцев, транспортных и учебно-боевых самолетов.



По данным "Ростеха", также продолжены поставки "Искандер-М", "Панцирь-С1", танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок Мста-С, "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", "Тюльпан", огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", комплексов артиллерийской разведки.

