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Робокоп: в США хотят создать "виртуального полицейского"
10.10.2022 17:32 Александр Юзовский

Робокоп: в США хотят создать "виртуального полицейского"

Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория США изучает возможность создания "цифрового полицейского" D-PO.

Американская некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) рассказала, что в лаборатории рассчитывают на то, что в будущем полиция сможет работать с "виртуальными помощниками", которые пригодятся для предотвращения преступлений.

Предполагается, что искусственный интеллект сможет уведомлять патрульного о подозреваемом при помощи системы распознавания лиц или же давать советы по методу задержания.

Однако в EFF предостерегают от использования подобного ПО, поскольку есть опасения по поводу неточных совпадений распознавания лиц и предвзятой политики прогнозирования.

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