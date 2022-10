Робокоп: в США хотят создать "виртуального полицейского"

Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория США изучает возможность создания "цифрового полицейского" D-PO.



Американская некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) рассказала, что в лаборатории рассчитывают на то, что в будущем полиция сможет работать с "виртуальными помощниками", которые пригодятся для предотвращения преступлений.



Предполагается, что искусственный интеллект сможет уведомлять патрульного о подозреваемом при помощи системы распознавания лиц или же давать советы по методу задержания.



Однако в EFF предостерегают от использования подобного ПО, поскольку есть опасения по поводу неточных совпадений распознавания лиц и предвзятой политики прогнозирования.

Society would be better served if @PNNLab researchers used their imaginations to help us avoid the pitfalls of new technology, not jetpack right into them. Case in point: "Digital Police Officers." https://t.co/d4OuSXhJq6