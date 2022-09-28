Прототип израильско-американского электросамолета совершил первый полет
Прототип полностью электрического самолета совершил свой первый полет утром 27 сентября в центральной части штата Вашингтон.
Самолет под названием Alice был создан израильско-американской компанией Eviation.
Газета Seattle Times сообщает, что если Федеральное авиационное управление в конечном итоге сертифицирует этот небольшой самолет для перевозки пассажиров, он может стать первым полностью электрическим коммерческим самолетом.
Самолет, рассчитанный на перевозку девяти пассажиров и двух пилотов, взлетел из Мозес Лейк, штат Вашингтон, в 7:10 утра во вторник.
Самолет поднялся на высоту 1 066 метров и приземлился через восемь минут.
Самолет, разработанный инженерами из Израиля и штата Вашингтон, питается от 21 500 небольших аккумуляторных батарей типа Tesla, которые весят более 4 тонн.
Основатель компании Eviation Омер Бар-Йохав говорит, что самолет откроет "новую эру авиации" в интервью газете The Times of Israel в прошлом году.
"У нас есть продукт, который устойчив, он экономически устойчив, так как дешев в эксплуатации и обслуживании, и он социально устойчив - это вид транспорта, которым люди хотят пользоваться", - сказал Бар-Йохай.
Электрические двигатели и аккумуляторные технологии определяют "третий век авиации", когда "у нас есть зрелость элементов и передовых материалов, социальная воля и финансовые возможности", - сказал Бар-Йохай.