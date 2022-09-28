



Прототип израильско-американского электросамолета совершил первый полет



Прототип полностью электрического самолета совершил свой первый полет утром 27 сентября в центральной части штата Вашингтон.

Самолет под названием Alice был создан израильско-американской компанией Eviation.



Газета Seattle Times сообщает, что если Федеральное авиационное управление в конечном итоге сертифицирует этот небольшой самолет для перевозки пассажиров, он может стать первым полностью электрическим коммерческим самолетом.



Today, our all-electric Alice aircraft electrified the skies and embarked on an unforgettable world’s first flight. See Alice make history in the video clip below. We’re honored to celebrate this groundbreaking leap towards a more #sustainable future.#electricaviation pic.twitter.com/Q9dFoTPyiB — Eviation Aircraft (@EviationAero) September 27, 2022

Самолет, рассчитанный на перевозку девяти пассажиров и двух пилотов, взлетел из Мозес Лейк, штат Вашингтон, в 7:10 утра во вторник.Самолет поднялся на высоту 1 066 метров и приземлился через восемь минут.Самолет, разработанный инженерами из Израиля и штата Вашингтон, питается от 21 500 небольших аккумуляторных батарей типа Tesla, которые весят более 4 тонн.Основатель компании Eviation Омер Бар-Йохав говорит, что самолет откроет "новую эру авиации" в интервью газете The Times of Israel в прошлом году."У нас есть продукт, который устойчив, он экономически устойчив, так как дешев в эксплуатации и обслуживании, и он социально устойчив - это вид транспорта, которым люди хотят пользоваться", - сказал Бар-Йохай.Электрические двигатели и аккумуляторные технологии определяют "третий век авиации", когда "у нас есть зрелость элементов и передовых материалов, социальная воля и финансовые возможности", - сказал Бар-Йохай.