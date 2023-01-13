



Посол: технология умного оповещения о ракетах и БПЛА от Израиля поможет Украине

Украина получит от Израиля технологии, связанные с интеллектуальным оповещением о ракетах и БПЛА.



По данным "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в "Медиа Центре Украина" сообщил посол страны в Израиле Евгений Корнийчук.



"Относительно официальных вещей, которые мы можем прокомментировать, идет работа по передаче израильской технологии, связанной с умным оповещением относительно ракет и беспилотников. Эта технология официально передана израильской стороной. И я думаю, что в определенное время мы ее получим полностью", - отметил посол.



По словам Корнийчука, Украина нуждается в более активном военно-техническом сотрудничестве с Израилем. Он подчеркнул, что нельзя публично комментировать информацию о множестве проектов между странами.



"Чтобы в отношении иранских дронов была конкретика, думаю, нужно несколько недель. Поскольку правительство только начало работу, ему нужно принимать решения с учетом позиции США как основного стратегического партнера и интересов общественности", - добавил он.



По словам посла, сейчас для нового правительства Израиля вопрос Украины не является первоочередным, хотя украинцы "изо всех сил пытаются сделать его таким".



Как сообщалось ранее, Корнийчук также заявил, что Украина ценит поддержку со стороны Израиля, однако выиграть войну благодаря одной лишь гуманитарной помощи не получится.