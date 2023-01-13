



Посол Украины в Израиле: Мы дадим шанс новому правительству Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в четверг, что его страна ценит поддержку, оказанную ей Израилем, но отметил, что невозможно выиграть войну с помощью гуманитарной помощи.



"Мы благодарны за любую оказанную помощь. В нашей ситуации нам важно получать поддержку, но гуманитарной помощью войну не выиграть. Нам нужны оборонительные средства, чтобы спасти жизни наших мирных жителей. Война суровая, а зимой еще хуже", — сказал Корнийчук.



"В чем Израиль может нам помочь, так это в защите наших гражданских лиц. Когда на сцену вышел Иран, я был абсолютно уверен, что это военное сотрудничество против Ирана, нашего общего врага, началось бы с Израиля. К сожалению, этого не произошло, но диалог продолжается, и мы надеемся, что Израиль изменит свою позицию в отношении средств защиты для Украины в этой тяжелой ситуации", — продолжил посол.



Израиль доставил в Украину несколько тонн гуманитарной помощи и оборонительного оборудования во время войны, но не стал продавать Киеву современное оружие.



Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предыдущую власть из-за этого отказа и осудил отсутствие помощи со стороны Израиля во время войны с Россией.



Позже он изменил курс и сказал, что видит "позитивную тенденцию" в отношениях Киева с Израилем после того, как две страны обменялись разведданными о предполагаемом использовании Россией сотен иранских беспилотников в войне на Украине.



Новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Украины.



"Мы дадим новому правительству Израиля шанс и будем работать вместе, чтобы наладить более тесное сотрудничество", — сказал Корнийчук.