



Осязание и обоняние могут вскоре стать важной частью метавселенной

Недавно эксперты предсказали, что метавселенная может потенциально достичь объема в $5 трлн к 2030 году. Одним из таких катализаторов развития рынка может стать интеграция обоняния и осязания в VR-опыт, который был продемонстрирован на самой большой технологической выставке Consumer Electronics Show выставке CES.



Одна из компаний под названием OVR Technology показала гарнитуру с контейнером для восьми ароматов, которые можно смешивать между собой, создавая различные запахи.



По сообщениям, выпуск гарнитуры VR запланирован на 2023 год. Более ранняя версия, которая использовалась для маркетинга ароматов, позволяет пользователям чувствовать различные запахи - от жареного зефира до клумбы с розами.



Руководитель компании FireFlare Games, Аврора Таунсенд, также поделилась, что их компания запустит приложение для знакомств VR, которое также будет включать в себя иммерсивные ощущения, такие как прикосновение, как только технология станет доступной на рынке.