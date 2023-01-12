



Фурор CES 2023: одежда для имитации ударов в играх и гаджет, передающий запахи

OWO Skin

На самой большой выставке технологий Consumer Electronics Show CES 2023 одна из компаний представила одежду, имитирующую попадание пуль, удары ножом и укусы насекомых, а другая – устройство, которое позволит почувствовать запахи из фильмов и игр.



OWO Skin – это особая одежда, умеющая имитировать различные типы ударов и других воздействий на персонажа за счет тактильной обратной связи. Новинка способна передать попадание пули, удар ножом или кулаком, кровотечение, укусы насекомых, попадание дротика и так далее – всего около 30 вариантов.



Для имитации используют электрические импульсы. Система имитирует влияние на 10 зон на верхней части тела, включая руки. Уровень воздействия можно настраивать в приложении, доступном для Android, iOS и Windows.



OWO Skin доступен в размерах от 2XS до 4XL. При каждом надевании система производит калибровку и умеет запоминать параметры пользователя.

Новинки изготовлены из эластичных материалов, а для питания есть батарея, которой хватает до 8 часов работы. При этом подключение к игровому ПК или консоли осуществляется через Bluetooth.



На сайте компании уже можно предварительно заказать версию с короткими рукавами 425 долларов, но вскоре обещают вариант и с длинными рукавами.

Японская компания Aromajoin привезла на выставку CES 2023 устройство под названием Aroma Shooter Wearable. Технология позволяет "оцифровывать" ароматы, чтобы добавить "новый канал коммуникации". Другими словами, эта система позволяет почувствовать запахи, соответствующие событиям в фильме или видеоигре.Устройство состоит из картриджа с ароматом и самого распылителя. Сам гаджет беспроводной. Переключение между запахами происходит мгновенно.Система умеет сама смешивать ароматы. Пользователи могут запрограммировать более сотни запахов так, чтобы они выстреливали в лицо по мере просмотра фильма или прохождения игры. Также можно составлять ароматические "плейлисты".Стоимость Aroma Shooter с 6 картриджами 998 долларов. Цены на сами картриджи составляют 54 доллара.