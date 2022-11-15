



Огонь использовался для приготовления пищи еще 780 000 лет назад – исследования

Археологи из Еврейского университета в Иерусалиме, Тель-Авивского университета и Университета Бар-Илан нашли доказательства того, что огонь использовался для приготовления пищи до 780 000 лет назад. В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Ecology and Evolution, представлен анализ останков рыбы, найденной на археологических раскопках Гешер Бенот Яаков в Израиле.



Изучая структуру кристаллов, образующих эмаль в зубах рыб, исследователи смогли доказать, что рыба подвергалась воздействию температуры, подходящей для приготовления пищи, а не просто сгорела в результате пожара.



“Это исследование демонстрирует огромное значение рыбы в жизни доисторических людей для их рациона”, – говорят исследователи из Музея естественной истории Штейнхардта при TAU доктор Ирит Зохар и доктор Марион Прево из Института археологии Еврейского университета.



Археологи считают, что рыба была приготовлена ​​примерно 780 000 лет назад. До этого открытия самые ранние зарегистрированные свидетельства использования огня для приготовления пищи были примерно 200 000 лет назад.



“Большое количество рыбных остатков, найденных на этом месте, доказывает их частое употребление в пищу древними людьми. Находки иллюстрируют способность доисторических людей управлять огнем для приготовления пищи, а также их понимание преимуществ приготовления рыбы перед едой”, – заявили Зоар и Прево.



Научная группа считает, что расположение пресноводных районов определило маршрут миграции первобытного человека из Африки в Левант и далее. Эти места обитания не только давали питьевую воду и привлекали в этот район животных, но и давали изобилие питательной, легко добываемой еды.



“Приобретение навыков, необходимых для приготовления пищи, знаменует собой значительный эволюционный прогресс, поскольку дает дополнительные средства для оптимального использования доступных пищевых ресурсов”, – констатирует директор раскопок и профессор Еврейского университета Наама Горен-Инбар.