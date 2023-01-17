



Один съеденный лосось равен месяцу питья воды с “вечными химикатами”

“Вечные химикаты” – перфторалкильные и полифторалкильные вещества, или PFAS, широко используются в разных сферах, но связаны с раком и другими заболеваниями. PFAS накапливаются с течением времени и разрушают эндокринную систему, но не распадаются при попадании в окружающую среду. Они могут загрязнять источники питьевой воды вблизи объектов, где используются эти химические вещества.



Исследователи из рабочей группы по охране окружающей среды EWG проанализировали 500 образцов рыбного филе, выловленных в водоемах США. Они подсчитали, что употребление в пищу зараженной рыбы равноценно месячному потреблению воды с опасной концентрацией. Средний уровень общего PFAS в рыбе составил 9 500 нанограммов на килограмм, но он увеличился до 11 800 нанограммов на килограмм у рыб, пойманных в Великих озерах Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио.



Старший научный сотрудник EWG и ведущий автор исследования доктор Дэвид Эндрюс объяснил: “Люди, потребляющие пресноводную рыбу, особенно те, кто регулярно ловит и ест рыбу, подвержены риску возникновения опасного уровня PFAS в организме. Долговечность PFAS обусловлена прочной ​​связью между атомами углерода и фтора, которую ничто в природе не может разрушить”.



Сверхпрочная связь углерода и фтора означает, что PFAS могут проходить через большинство систем очистки воды совершенно невредимыми, а также попадать в кровоток. “Вечные химикаты” связывают с бесплодием, поведенческими проблемами, врожденными дефектами, высоким уровнем холестерина и даже различными видами рака, включая рак почек, яичек и яичников.



Согласно данным Агентства по охране окружающей среды EPA, почти вся рыба в реках и ручьях США загрязнена PFAS до уровня частей на миллиард.

Наиболее распространенным обнаруженным PFAS была перфтороктансульфоновая кислота обнаружена в 75% образцов рыбы.



Несмотря на широкое распространение информации об их вреде, по оценкам EWG, более 40 000 промышленных загрязнителей в США все еще сбрасывают токсичные химические вещества в поверхностные воды. Это загрязнение привело к тому, что они попали в питьевую воду примерно 200 миллионов американцев, а также в почву, сельскохозяйственные культуры и диких животных, включая рыбу.



“Нужно действовать быстро, чтобы установить правила для отраслей, которые будут сбрасывать PFAS в окружающую среду”, – говорится в сообщении EPA. ”Должна быть единая рекомендация по потреблению пресноводной рыбы, защищающая здоровье, по всей стране”.