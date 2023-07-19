



Обеспокоенность из-за использования ИИ для наблюдения на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх в 2024 году камеры в режиме реального времени будут использовать искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения подозрительной активности на улицах Парижа.



По данным ВВС, это вызывает обеспокоенность у организаций по защите гражданских прав.



Их представители считают, что ИИ представляет угрозу гражданским свободам.



"Мы не Китай, мы не хотим быть Большим Братом", — отметил Франсуа Маттенс, чья компания участвует в тендере, по итогам которого будет подписан контракт на видеонаблюдение на Олимпиаде-2024.



Полиция сможет использовать алгоритмы видеонаблюдения для выявления таких аномалий, как беспорядки, драки или оставленные без присмотра сумки. Принятый недавно закон исключает использование технологии распознавания лиц, однако это не успокаивает правозащитников.



Несмотря на то, что такой эксперимент будет проводиться до марта 2025 года, они опасаются, что настоящая цель французского правительства состоит в том, чтобы внедрить такой метод отслеживания аномалий на постоянной основе.



По данным издания, новая версия системы безопасности с ИИ уже установлена в некоторых полицейских участках Франции.



"По всему городу у нас установлено 250 камер слежения — слишком много для нашей команды из четырех человек. Таким образом, ИИ контролирует все камеры. И когда оно видит что-то, на что ему было приказано обратить внимание — например, внезапное скопление людей, — оно поднимает тревогу. Тогда полицейские должны изучить ситуацию и посмотреть, какие должны быть действия. Может быть, это что-то серьезное, а может и нет. Важно то, что именно люди принимают окончательное решение о том, как реагировать, а не компьютер. Алгоритм расширяет возможности людей", - пояснил мэр города Масси Николас Самсоен.