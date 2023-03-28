



Nokia планирует развернуть 4G-интернет на Луне уже в 2023 году

Финская технологическая компания Nokia планирует запустить технологию 4G-интернет на Луну уже в этом году, чтобы создать условия для пребывания людей на спутнике Земли и увеличить количество открытий, ускорив передачу данных. Об этом пишет CNBC.



По словам генерального директора Nokia Пекки Лундмарка, 4G будут использоваться в рамках миссии NASA Artemis-3, во время которой на Луну планируют высадить людей. Сеть будет запитана от оснащенной антенной базовой станции, хранящейся в посадочном модуле Nova-C, а также сопутствующего лунохода на солнечных батареях. Между ними будет установлено LTE-соединение.



Инфраструктура сети будет доставлена на кратер Шеклтон, простирающийся вдоль южного края Луны.



Первая миссия в программе исследования Луны NASA Artemis – запуск на лунную орбиту капсулы Orion без экипажа – успешно прошла в конце 2022 года. В 2024 году запланирован первый полет с космонавтами вокруг Луны в рамках миссии Artemis-2. Миссия Artemis-3 станет первой после “Аполлона-17”, которая доставит людей на поверхность Луны, ориентировочно в 2025 году.



Агентство NASA выделило средства для строительства сети 4G на Луне. Интернетом будет заниматься компания Bell Labs, владельцем которой является известная финская корпорация Nokia. Создание сети 4G входит в намерения NASA построить к 2028 году на Луне полноценную базу.