Новости » Наука и Технологии
Нобелевскую премию вручили трем ученым за применение методов "клик-химии"
05.10.2022 19:42 Евгения Маркова

Нобелевскую премию вручили трем ученым за применение методов "клик-химии"

Нобелевскую премию по химии в 2022 году получили Каролин Бертоцци, Мортен Мелдаль и Барри Шарплесс.

Ученые ввели и использовали на практике так называемую "клик-химию", в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе, сообщили в Нобелевском комитете.

Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу для "клик-химии", а Кэролин Бертоцци вывела ее на новый уровень и успешно использовала в живых организмах.

Фармацевтические исследования часто связаны с искусственным воспроизводством сложных природных молекул с лечебными свойствами. В результате было изобретено немало молекулярных конструкций, однако этот процесс длился долго и стоил дорого.

"В этом году премия по химии направлена ​​на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы можно построить даже прямым путем", – говорит глава Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

Барри Шарплесс, который получил уже вторую Нобелевскую премию по химии, ввел концепцию клик-химии в 2000 году, согласно которой реакции происходят быстро и избегают нежелательных побочных продуктов.

Вскоре после этого Мортен Мелдал и Барри Шарплесс, независимо друг от друга, представили химическую реакцию, которая сейчас широко используется при разработке фармацевтических препаратов.

Кэролин Бертоцци разработала реакции кликов, работающие внутри живых организмов и не нарушающие химию клетки.

Сейчас эти реакции используются по всему миру для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Эта технология используется в лекарствах от рака, которые сейчас проходят клинические испытания.

"Клик-химя и биоортогональные реакции перенесли химию в эпоху функционализма. Это приносит наибольшую пользу человечеству", – говорят в Нобелевском комитете.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы