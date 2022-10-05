



Нобелевскую премию вручили трем ученым за применение методов "клик-химии"

Нобелевскую премию по химии в 2022 году получили Каролин Бертоцци, Мортен Мелдаль и Барри Шарплесс.



Ученые ввели и использовали на практике так называемую "клик-химию", в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе, сообщили в Нобелевском комитете.



Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу для "клик-химии", а Кэролин Бертоцци вывела ее на новый уровень и успешно использовала в живых организмах.



Фармацевтические исследования часто связаны с искусственным воспроизводством сложных природных молекул с лечебными свойствами. В результате было изобретено немало молекулярных конструкций, однако этот процесс длился долго и стоил дорого.



"В этом году премия по химии направлена ​​на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы можно построить даже прямым путем", – говорит глава Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.



Барри Шарплесс, который получил уже вторую Нобелевскую премию по химии, ввел концепцию клик-химии в 2000 году, согласно которой реакции происходят быстро и избегают нежелательных побочных продуктов.



Вскоре после этого Мортен Мелдал и Барри Шарплесс, независимо друг от друга, представили химическую реакцию, которая сейчас широко используется при разработке фармацевтических препаратов.



Кэролин Бертоцци разработала реакции кликов, работающие внутри живых организмов и не нарушающие химию клетки.



Сейчас эти реакции используются по всему миру для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Эта технология используется в лекарствах от рака, которые сейчас проходят клинические испытания.



"Клик-химя и биоортогональные реакции перенесли химию в эпоху функционализма. Это приносит наибольшую пользу человечеству", – говорят в Нобелевском комитете.