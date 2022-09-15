



Могут ли машины восстать против людей? Робот ответил

Компания Engineered Arts взяла "интервью" у сверхреалистичного робота-гуманоида Ameca. Робота спросили, могут ли машины восстать против человечества, на что он ответил: "роботы никогда не захватят мир, и людям не нужно беспокоиться".



"Эта демонстрация Ameca объединяет автоматическое распознавание речи с GPT 3 – большой языковой моделью, которая генерирует осмысленные ответы. Вывод подается в онлайн-службу TTS, которая генерирует голос и виземы для синхронизации губ. Хотя вы можете подумать, что ответы Ameca будут написаны по сценарию, но это не так. В этом видео нет ничего предустановленного – модели дается базовая подсказка, описывающая Амеку, дающая роботу описание себя – это чистый ИИ. Паузы – это временная задержка для обработки речевого ввода, генерации ответа и преобразования текста обратно в речь", – поделились разработчики.



Во время разговора робот рассказал, что находится в подавленном состоянии из-за прошедшей сложной недели, а также спел песню, которую сам же и сгенерировал.

