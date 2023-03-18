Microsoft добавит аналог чат-бота GPT-4 в пакет Office
Технологию, лежащую в основе системы искусственного интеллекта ChatGPT, добавят к рабочему программному обеспечению Microsoft 365. Об этом сообщает BBC.
Microsoft назвал систему Copilot, ее встроят в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
Функции Copilot включают:
- резюмирование ключевых моментов разговора в совещательных программах – Teams,
- создание презентаций PowerPoint с изображениями и подсказками,
- составление электронных писем,
- анализ длинных потоков электронных писем и документов
- создание сводок и графиков данных на электронных таблицах Exel.
Накануне компания-разработчик ChatGPT ОpenAI анонсировала выпуск более мощной и усовершенствованной версии искусственного интеллекта – GPT-4. Нейросеть научили обрабатывать не только текст, но и картинки.