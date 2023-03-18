



Microsoft добавит аналог чат-бота GPT-4 в пакет Office

Технологию, лежащую в основе системы искусственного интеллекта ChatGPT, добавят к рабочему программному обеспечению Microsoft 365. Об этом сообщает BBC.



Microsoft назвал систему Copilot, ее встроят в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Функции Copilot включают:

резюмирование ключевых моментов разговора в совещательных программах – Teams,

создание презентаций PowerPoint с изображениями и подсказками,

составление электронных писем,

анализ длинных потоков электронных писем и документов

создание сводок и графиков данных на электронных таблицах Exel.

Новая технология в Microsoft 365 не является ChatGPT, но она базируется на той же модели изучения языка.Накануне компания-разработчик ChatGPT ОpenAI анонсировала выпуск более мощной и усовершенствованной версии искусственного интеллекта – GPT-4. Нейросеть научили обрабатывать не только текст, но и картинки.