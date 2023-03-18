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Microsoft добавит аналог чат-бота GPT-4 в пакет Office
18.03.2023 06:31 Наталья Богинская

Microsoft добавит аналог чат-бота GPT-4 в пакет Office

Технологию, лежащую в основе системы искусственного интеллекта ChatGPT, добавят к рабочему программному обеспечению Microsoft 365. Об этом сообщает BBC.

Microsoft назвал систему Copilot, ее встроят в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
Функции Copilot включают:

  • резюмирование ключевых моментов разговора в совещательных программах – Teams, 
  • создание презентаций PowerPoint с изображениями и подсказками, 
  • составление электронных писем, 
  • анализ длинных потоков электронных писем и документов
  • создание сводок и графиков данных на электронных таблицах Exel.
Новая технология в Microsoft 365 не является ChatGPT, но она базируется на той же модели изучения языка.

Накануне компания-разработчик ChatGPT ОpenAI анонсировала выпуск более мощной и усовершенствованной версии искусственного интеллекта – GPT-4. Нейросеть научили обрабатывать не только текст, но и картинки.

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