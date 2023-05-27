



Китай запустил государственную платформу для метавселенной

Программу возглавляет Нанкинский университет информационных и научных технологий, также среди учредителей – разнообразные китайские академические учреждения и компании, ориентированные на метавселенную.



Метавселенная – это виртуальное пространство, позволяющее людям взаимодействовать друг с другом в цифровой среде, и теперь такое появится в китайском городке Нанкин. Проект China Metaverse создан при поддержке правительства, поскольку власти надеются развивать этот сектор.



В феврале 2023 года город Нанкин впервые представил свою масштабную стратегию развития метавселенной, которая предусматривает получение доходов в размере 130 миллиардов юаней уже в конце 2025 года. До этого Нанкинский университет переименовал свой факультет информационной инженерии в факультет инженерии метавселенной, а также создал специальный отдел для носимых устройств виртуальной реальности.



О подобном проекте объявил и Шанхай, стремящийся достичь годового дохода в метавселенной в размере 350 миллиардов юаней к 2025 году. Город уже продемонстрировал 20 примеров использования метавселенной, включая виртуальные визиты к врачам и цифровое воспроизведение исторических памятников.



В последнее время Китай активно обсуждает потенциал Web3 и индустрии цифровых технологий, хотя поддерживает очень строгие нормативные стандарты для цифровых активов и NFT. В январе 2022 года Национальное управление по делам интеллектуальной собственности отклонило несколько заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с метавселенной.