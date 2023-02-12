Кактусы заменили снег на горных склонах Альп
Глобальное потепление в корне меняет внешний вид склонов Альп, которые местные жители привыкли видеть заснеженными.
По данным The Guardian, из-за изменения климата на склонах начали расти кактусы, принадлежащие к роду Опунция.
По словам местных властей, эти нетипичные для данной местности растения замечены в некоторых частях Вале, в Сионе, представляя собой угрозу биоразнообразию.
"Каждая подушечка закрывает почву и не дает прорастать другим растениям", – отметил сотрудник службы охраны природы кантона Ян Трипонез.
По данным издания, кактусы на некоторых холмах уже покрывают до 30% низкорослого покрова. Итальянские ученые по итогам недавнего исследования сообщили, что Альпы покрыты в настоящее время снегом на месяц меньше среднего исторического значения. Утверждается, что это является беспрецедентным является за последние шесть веков.