



Кактусы заменили снег на горных склонах Альп

Глобальное потепление в корне меняет внешний вид склонов Альп, которые местные жители привыкли видеть заснеженными.



По данным The Guardian, из-за изменения климата на склонах начали расти кактусы, принадлежащие к роду Опунция.



По словам местных властей, эти нетипичные для данной местности растения замечены в некоторых частях Вале, в Сионе, представляя собой угрозу биоразнообразию.



"Каждая подушечка закрывает почву и не дает прорастать другим растениям", – отметил сотрудник службы охраны природы кантона Ян Трипонез.



По данным издания, кактусы на некоторых холмах уже покрывают до 30% низкорослого покрова. Итальянские ученые по итогам недавнего исследования сообщили, что Альпы покрыты в настоящее время снегом на месяц меньше среднего исторического значения. Утверждается, что это является беспрецедентным является за последние шесть веков.