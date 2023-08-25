



Израильский стартап Nitrofix: Аммиак может стать новым безуглеродным топливом

Аммиак является многообещающим источником безуглеродного топлива. Он энергетически плотный, как нефть, но не загрязняет окружающую среду. Аммиак упаковывает в 20 раз больше энергии, чем литий-ионная электрическая батарея. Он является жидким при комнатной температуре, поэтому для его дополнительного охлаждения не требуется огромное количество электроэнергии, как в случае с водородом, который становится жидким только при температуре -217 градусов. Аммиак не так горюч и не взрывоопасен, как водород или бензин.



Все это делает аммиак именно той альтернативой топливу, которая может позволить отказаться от ископаемого топлива кораблям, грузовикам и, возможно, даже самолетам.



Однако для достижения этой цели необходимо экологически чистое производство с использованием возобновляемых источников энергии для обеспечения реакций. В противном случае производство аммиака особенно загрязняет окружающую среду – при производстве тонны аммиака выделяется 2,5 тонны CO2.

Вместо того, чтобы полагаться на большое количество электроэнергии, компания Nitrofix работает над специализированным катализатором, который снижает на 90% количество энергии, необходимой для производства аммиака.



Катализатор был изобретен химиком профессором Ронни Нейманом из Института науки Вейцмана.



Аммиак состоит из одного атома азота и трех атомов водорода (NH3). Nitrofix объединяет азот из воздуха с водородом, извлеченным из воды, для получения аммиака.



“Мы “чиним” азот”, – рассказала генеральный директор Nitrofix Офира Меламед. “Наш катализатор представляет собой металлоорганическое соединение, которое удерживает азот для реакции, тем самым снижая требуемую энергию активации”.



Под “металлоорганическим соединением” Меламед подразумевает, что каталитическое соединение содержит как органические углероды и оксиды, так и атомы некоторых металлов, таких как железо.



Подход Nitrofix отличается от других методов производства аммиака, которые требуют производства газообразного водорода, а не воды, из которого можно извлечь соответствующие атомы. Недостатком газообразного водорода является то, что он содержит метан, который опасен своими утечками. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, метан имеет в 28–36 раз больший потенциал потепления, чем CO2.