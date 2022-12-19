



Израильские солнечные батареи производят экологически чистую энергию

Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме разрабатывают селективные солнечные батареи, которые производят экологически чистое электричество.

Они позволят сохранить землю пригодной для сельхозработ.

Создан прототип нового солнечного элемента, эффективность которого технологически доказана. Эксперты считают, что ее производительность кардинально изменит правила игры в отношении солнечной энергии и сельскохозяйственного производства.

Разработка позволит не нарушать естественную среду обитания под фотоэлектрическими панелями, не использовать природные ресурсы и не наносить вред окружающей среде.

Более того, солнечные батареи позволят снизить стоимость электроэнергии за кВтч в Израиле на 75%.