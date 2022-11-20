



Израиль разработал первый морской “Железный купол”

ВМС Израиля, министерство обороны Израиля и компания Rafael Advanced Defense Systems в совместном заявлении сообщили, что морская конфигурация системы “Железный купол” C-Dome успешно завершила расширенные испытания.



“Система C-Dome умело идентифицировала угрозы и успешно перехватила их, запустив по ним ракеты-перехватчики Iron Dome с моря”, – заявил глава глава управления ЦАХАЛа по противоракетной обороне Моше Патель.



Исполнительный вице-президент Rafael Ран Гозали, глава Управления сухопутных и военно-морских систем израильской компании, сказал, что C-Dome является “первым в своем роде оперативным решением для морской обороны”.



В совместном заявлении говорится, что недавние испытания “имитировали реальные угрозы и включали успешное обнаружение и перехват целей системой в сложных сценариях”. Iron Dome успешно перехватывала как ракеты, так и беспилотники.



Патель добавил, что военно-морская конфигурация способствует оперативной гибкости и стала частью многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны Государства Израиль.