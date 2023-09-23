



Израиль инвестирует миллионы, чтобы помочь ИИ понимать иврит и арабский язык

Израиль инвестирует около 30 миллионов шекелей в улучшение способности ИИ понимать иврит и арабский язык.



Разрыв между существующими возможностями иврита и арабского языка и более распространенных языков, таких как английский, значителен. Управление инноваций Израиля будет инвестировать деньги в 17 различных проектов как в научных кругах, так и в промышленности.



Среди одобренных проектов:

Служба транскрипции и обобщения для клинических и деловых приложений, которая будет разработана Verbit, поставщиком высокоточных транскриптов и подписей;

Модель, позволяющая извлекать информацию из записанного аудио, будет разработана доктором Шаем Файном из Университета Райхмана;

Модель, определяющая вредоносное содержание в текстах, будет разработана доктором Хайей Либскинд из Иерусалимского технологического колледжа;

Модель, которая анализирует медицинские тексты, написанные на иврите и английском языке, будет разработана производителем медицинских технологий Briya в сотрудничестве с несколькими израильскими медицинскими центрами.

“Чтобы способствовать интеграции искусственного интеллекта в израильскую индустрию высоких технологий и дать возможность израильским гражданам воспользоваться плодами этой технологии, мы стремимся продвигать и развивать деятельность в этой области”, – сказал Дрор Бин, генеральный директор Управления инноваций Израиля. “Эта инфраструктура приведет к значительным и открытым приложениям в интересах жителей Израиля и позволит компаниям, разрабатывающим продукты в этой области, продавать как внутри страны, так и за рубежом”.