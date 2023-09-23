Израиль инвестирует миллионы, чтобы помочь ИИ понимать иврит и арабский язык
Израиль инвестирует около 30 миллионов шекелей в улучшение способности ИИ понимать иврит и арабский язык.
Разрыв между существующими возможностями иврита и арабского языка и более распространенных языков, таких как английский, значителен. Управление инноваций Израиля будет инвестировать деньги в 17 различных проектов как в научных кругах, так и в промышленности.
Среди одобренных проектов:
- Служба транскрипции и обобщения для клинических и деловых приложений, которая будет разработана Verbit, поставщиком высокоточных транскриптов и подписей;
- Модель, позволяющая извлекать информацию из записанного аудио, будет разработана доктором Шаем Файном из Университета Райхмана;
- Модель, определяющая вредоносное содержание в текстах, будет разработана доктором Хайей Либскинд из Иерусалимского технологического колледжа;
- Модель, которая анализирует медицинские тексты, написанные на иврите и английском языке, будет разработана производителем медицинских технологий Briya в сотрудничестве с несколькими израильскими медицинскими центрами.