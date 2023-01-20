



Двуногого робота Atlas научили бросать предметы – видео

Компания Boston Dynamics опубликовала видео с демонстрацией новых возможностей своего робота-гуманоида Atlas. Робот теперь не только может прыгать и бегать по пересеченной местности, но и поднимать и бросать предметы благодаря появившимся в его верхних конечностях зажимам.



Когтевидные зажимы состоят из одного неподвижного "пальца" и одного подвижного "пальца". Такие зажимы разработали для подъема тяжелых предметов, и его возможности впервые продемонстрировали в видеоролике.



В видео демонстрируется, как Atlas доставляет сумку с инструментами находящемуся на строительных лесах рабочему. Для этого он берет доску и размещает ее между коробами и лесами, создавая своеобразный мостик. По этой доске робот переходит на площадку лесов, подпрыгивает на следующую площадку и бросает сумку рабочему. В конце видео робот опрокидывается как настоящий гимнаст.



“Заключительное движение Atlas, многоосная опрокидывание с 540-градусным поворотом добавляет асимметрии в движении работа, что является гораздо более сложным навыком, чем выполнявшийся ранее паркур”, – сообщила компания.

Аналогичные возможности пока есть только у "Робонавта" NASA.