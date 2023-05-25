



Чайки копируют человеческие предпочтения в еде — исследование

Согласно новому исследованию, городские чайки обращают пристальное внимание на пищу, которую едят находящиеся поблизости люди. Если предоставить птицам выбор, они будут подражать людям и предпочтут есть ту же пищу в 95% случаев. Рецензируемое исследование было опубликовано в Biology Letters 24 мая.



Исследователи решили изучить поведение серебристых чаек (Larus argentatus) - один из множества видов, который процветает в антропогенных ландшафтах, что означает, что они хорошо знакомы с людьми.



Чайки, живущие в городской среде, наблюдают за пищевым поведением человека и, как известно, воруют пищу — если использовать научный термин, они клептопаразиты.



"Многие до сих пор думают, что чайки не очень умны, несмотря на то, что клептопаразитизм предполагает более высокий уровень познания, поэтому мы хотели изучить это глубже", — сказала Франциска Файст из британского университета в Сассексе.



Исследовательская группа попыталась манипулировать вниманием чаек с помощью сигналов, а затем проанализировала их реакцию в течение нескольких месяцев на побережье Брайтона в 2021 и 2022 годах. Они дали серебристым чайкам выбор между двумя продуктами разного цвета. Например, пачки картофельных чипсов в присутствии человека, который либо ничего не делал, либо ел пищу, совпадающую с одним из двух продуктов, предложенных птицам.



Из наблюдавшихся чаек 48% подходили к еде, когда ел экспериментатор, по сравнению с 19%, когда человек не ел. Когда они подходили к еде, они в подавляющем большинстве выбирали цвет, который совпадал с цветом еды экспериментатора в 95% случаев.



Исследователи пришли к выводу, что чайки могут воспринимать человеческие сигналы для усиления раздражителей и это влияет на их решение, чем им питаться. Поскольку они не проводили много времени в городской среде, с точки зрения эволюции, эти способности могут быть побочным продуктом когнитивной гибкости, присущей клептопаразитарным видам.



"Эволюционная история серебристых чаек не была связана с людьми, поскольку их урбанизация произошла сравнительно недавно", — говорит Файст. - "Поэтому навыки, которые мы определили, те, которые позволяют им учиться у другого вида посредством наблюдений, должны исходить из более общего интеллекта, а не из врожденных способностей".



"Я думаю, что это очень ясно показывает, что чайки хорошо адаптируются к поиску пищи", — сказал Дэмиен Фарин из Цюрихского университета в Швейцарии.



Мадлен Гумас из Университета Эксетера, Великобритания, сказала, что подобные исследования могут сыграть роль в минимизации конфликтов между людьми и чайками, но использование птицами пищевых сигналов человека может быть проблематичным.



"Похоже, чайки поняли, что мы являемся отличным источником информации, когда дело доходит до поиска пищи", — говорит она. - "Тем не менее, вид обработанной пищи, которую едят люди, является относительно новым дополнением к рациону диких животных, и неясно, действительно ли это полезно для них, что вызывает беспокойство, когда вид сокращается".