



Археологи восстанавливают древнеегипетские рельефы с изображением небес

Исследователи успешно восстановили древнеегипетские потолочные рельефы с изображением неба, знаками зодиака, созвездиями, звездами и планетами, включая Марс, Юпитер и Сатурн, в храме, посвященном древнеегипетскому богу Хнуму, его женам Менхит и Небту, их сыну Хеке и богине Нейт.



Помимо изображений небесных тел, исследователи совместно с Министерством туризма и древностей Египта и Тюбингенским университетом Германии под руководством Ахмеда Эмама также обнаружили ранее неизвестные надписи и красочные изображения крокодилов, змей и мифических зверей, в том числе змеи с головой барана и птицы с головой крокодила, хвостом змеи и четырьмя крыльями.



Открытия команда сделала во время раскопок в храме Эсна, где они были спрятаны под слоем грязи и копоти почти 2000 лет.



Единственная сохранившаяся часть храмового комплекса, расположенного в 60 км к югу от города Луксор, представляет собой сооружение из песчаника длиной 37 м, шириной 20 м и высотой 15 м, которое было построено перед самим зданием храма во времена правления римского императора Клавдия между 41 и 54 годами нашей эры.



Тот факт, что строение было расположено в центре города, вероятно, способствовал его сохранению, поскольку другие древние постройки часто использовались в качестве источника строительных материалов во время индустриализации Египта.



Исследователи также обнаружили остатки 1400-летней римской бани с ваннами, часть жилого строения и склад, примыкавший к храму.



"Изображения зодиака очень редки в египетских храмах. Сам зодиак является частью вавилонской астрономии и не был известен в Египте до времен Птолемея", — сказал профессор Кристиан Лейтц из Тюбингенского университета, который руководил проектом вместе с Хишамом Эль-Лейти из Министерства туризма и древностей Египта.



Исследователи считают, что система знаков зодиака и связанных с ними созвездий была ввезена в Египет греками и впоследствии стала популярной.



"Зодиак использовался для украшения частных гробниц и саркофагов и имел большое значение в астрологических текстах, таких как гороскопы, найденные на глиняных табличках. Однако в храмовом убранстве он встречается редко: кроме Эсны, осталось всего два полностью сохранившихся варианта, оба из Дендеры", — сказал доктор Даниэль фон Реклингхаузен.

