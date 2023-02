Археологи обнаружили доказательства хирургии мозга в 3000-летнем черепе

В среду в журнале PLOS ONE группа историков сообщила о доказательствах особого вида операции на головном мозге, известной как угловая надрезная трепанация, проведенной мужчине, жившему в Израиле более 3000 лет назад. Об этом сообщает Cnet.



“У нас есть доказательства того, что трепанация была универсальным и широко распространенным видом хирургического вмешательства на протяжении тысячелетий”, – сообщила Рэйчел Калишер, докторант Университета Брауна и руководитель исследовательской группы. “Но на Ближнем Востоке мы видим это не так часто. В регионе было найдено около дюжины примеров древней трепанации”.



Трепанация – это прорезание отверстия в черепе с помощью сверла для лечения травм головы или облегчения боли. Но в те времена ожидалось, что просверленное отверстие будет лекарством, и поэтому оно было постоянным. В отличие от древней трепанации, современные врачи, выполняющие трепанации черепа, стараются заменить просверленный кусок черепа как можно скорее. Такие операции обычно проводят для лечения аневризм, удаления опухолей головного мозга или снижения давления в головном мозге.



Один из двух скелетов, захороненных вместе с прекрасной глиняной посудой и другими ценными вещами под элитной резиденцией в Тель-Мегиддо, Израиль, имел квадратное отверстие примерно 30 миллиметров в лобной кости черепа. Предположительно, эти люди были братьями, но считается, что один из них умер молодым, в подростковом возрасте или в начале 20-х годов. Другой, вероятно, умер где-то между 20 и 40 годами.



Команда задалась поиском причин, которые заставили одного из этих богатых братьев испытать ужасающий опыт трепанации. Исследователи обратили внимание на несколько скелетных аномалий, что позволило им предположить железодефицитную анемию у обоих братьев, которая могла повлиять на их развитие с детства. У старшего брата обнаружен черепной шов и лишний моляр в углу рта, что Калишер связывает с врожденным синдромом, таким как ключично-черепная дисплазия . У людей с этим редким заболеванием кости отличаются особой хрупкостью и формой.



Более того, треть одного скелета и половина другого имеют признаки пористости, повреждений и воспаления мембраны, покрывающей кости, что позволяет предположить, что окончательная гибель братьев, вероятно, была вызвана инфекционным заболеванием, таким как туберкулез или проказа.



“Необходимо глубокое расследование, чтобы полностью разобраться, что случилось с братьями. Но одно можно сказать наверняка”, – отмечает Калишер. “Если трепанация с угловатыми насечками предназначалась для сохранения жизни мальчика, она не сработала”.



Команда пришла к выводу, что в течение нескольких часов или, возможно, даже минут после операции пациент умер.



