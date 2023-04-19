



Apple предоставит возможность установки приложений из других источников



Компания Apple с релизом iOS 17 добавит возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других источников. Новую версию операционной системы покажут на предстоящей выставке для разработчиков WWDC 2023, на которой Apple традиционно рассказывает о своих новинках и будущем продуктов. Об этом сообщил репортер Марк Гурман из агентства Bloomberg.



Разрешить загрузку приложений вне официального магазина пришлось из-за вступления в силу закона о цифровых рынках (Digital Markets Act), который был принят в Европе. Документ призван регулировать деятельность крупных технологических компаний в странах ЕС.



Обход App Store позволит разработчикам не платить комиссию в размере 15-30%. Официально об изменениях должны объявить на конференции WWDC 2023, которая состоится с 5 по 9 июня. Там компания также должна представить свою первую гарнитуру смешанной реальности.

