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Американский профессор планирует прожить 100 дней под водой
23.03.2023 01:43 Ирина Демьянова

Американский профессор планирует прожить 100 дней под водой

Профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури пытается установить мировой рекорд и прожить 100 дней под водой на глубине около семи метров, сообщает Popular Mechanics.

Джо Дитури живет в подводной гостинице под названием Jules Undersea Lodge в лагуне Ки-Ларго. Профессор 28 лет служил водолазом в ВМС США, а затем изучал черепно-мозговые травмы в Университете Южной Флориды. Сейчас он считает, что проживание в условиях повышенного давления поможет ему достичь долголетия и предотвратить заболевания, связанные со старением.

Пока идет эксперимент, Дитури продолжает преподавать биомедицинскую инженерию онлайн. За его здоровьем следит команда медиков.

Профессор планирует побить мировой рекорд Гиннесса по нахождению в подводной среде. Пока он составляет 73 дня — именно столько в подводном доме прожили другие американские ученые.

Исследователь надеется, что его эксперимент поможет сделать новые научные открытия, в частности, изучить влияние подводных условий на человеческое тело.

 

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