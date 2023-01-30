



Airbus ищет сторонних инвесторов для создания высотного беспилотника Zephyr

Компания Airbus ищет внешние инвестиции для своей программы высотного беспилотника на солнечных батареях Zephyr, чтобы ускорить коммерциализацию технологии.



Производитель самолетов нанял Morgan Stanley, чтобы возглавить процесс поиска инвесторов. Airbus продолжит владеть долей в подразделении, которое будет переименовано в Aalto.



Airbus планирует использовать беспилотники Zephyr, которые практически неподвижно парят на высоте 21 336 метров в течение нескольких месяцев, в качестве менее дорогостоящей и более маневренной альтернативы обычным спутникам. Дрон может обеспечить связь с мобильными телефонами, а также сыграть роль в удаленной связи, морском наблюдении, патрулировании границ, измерении изменений окружающей среды и мониторинге распространения лесных пожаров и разливов нефти.